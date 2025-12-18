ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Il bonus patriottico di Trump: 1.776 dollari per Natale ai soldati

Washington, 18 dic. (askanews) - Il presidente Donald Trump ha annunciato che 1.450.000 membri delle forze armate statunitensi riceveranno presto un assegno bonus di 1.776 dollari ciascuno, pagato con i proventi derivanti dai dazi doganali. "Pensateci: 1.450.000 membri delle forze armate riceveranno uno speciale bonus, che chiamiamo 'Warrior Dividend', prima di Natale", ha dichiarato Trump in un discorso televisivo, aggiungendo che l'importo specifico è stato scelto in onore dell'anno di fondazione degli Stati Uniti.

ESTERI
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi