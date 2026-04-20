ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Il 2026 di Gardaland: K-Pop e Minecraft le novità principali

Peschiera del Garda, 20 apr. (Askanews) - Per la stagione 2026 Gardaland punta su eventi internazionali: nella conferenza stampa di presentazione sono stati annunciati gli appuntamenti principali. Il primo è in programma il 13 e 14 giugno, quando il parco di Peschiera del Garda ospiterà il primo Gardaland KPOP Festival. "Sarà un 2026 che mette al centro le persone e la loro esperienza - ha detto ad askanews Luisa Forestali, Go To Market Director di Gardaland - è sempre fatta più di relazione, ricordo. Abbiamo due grandissime novità internazionali che sono orgogliose di annunciare. La prima di questa è il K-Pop Festival, una autentica immersione nel trend coreano che sta veramente conquistando il mondo e anche l'Italia: avremo dei performer alcuni di quali in esclusiva in Europa Gardaland come Rocky, Lightsum, Kisu, ma non avremo soltanto cantanti, ma anche attori, momenti di incontro con i performer e cibo coreano".

L'altra novità presentata riguarda invece un videogioco molto popolare: Minecraft. "Andiamo a ricreare un momento di intrattenimento con Minecraft Meet the Mobs - ha aggiunto Forestali -. Cosa vuol dire? Gli ospiti incontreranno i loro personaggi preferiti, potranno scattare foto, potranno anche elevare la loro esperienza con il Meet the Mobs Trails, un vero proprio percorso che attraversa sei scenari. Questa esperienza è compresa nell'offerta del resort ed è pensata per unire le famiglie, quindi non solo per i più piccoli ma per tutti".

Il mondo digitale entra in maniera significativa anche nella programmazione del parco, ma, ci tengono a sottolineare da Gardaland, con l'obiettivo di portare le persone a incontrarsi, realmente e a vivere esperienze lontano dagli schermi.

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