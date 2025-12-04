ULTIME NOTIZIE 04 DICEMBRE 2025

Il 2025 dell'Italia raccontato attraverso i trend di Google

Milano, 4 dic. (askanews) - Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025? Il nuovo rapporto "Un anno di Ricerche" fotografa un Paese attraversato da grandi eventi globali e da una forte curiosità quotidiana.

Tra i quesiti più digitati sul motore di ricerca dominano i "Perché?" legati all'attualità internazionale: perché Los Angeles brucia, perché TikTok chiude in America, perché Cecilia Sala è stata arrestata. Segnali di un'attenzione che spazia dalle crisi globali alla cultura digitale.

Nel capitolo dei "Come si fa?" emergono ricerche molto diverse tra loro: dalla tanatoprassi alla colonscopia, dalle istruzioni per fare uno screenshot sul PC alle nuove tendenze fitness come il vacuum addominale. E non manca la creatività, con domande su come realizzare una action figure.

La cucina resta uno dei temi più popolari: in testa casatiello napoletano e colomba pasquale, affiancati da ricette di tendenza come le Uova alla Jova, i Crumbl cookies e i biscotti di Squid Game.

Tra i "Cosa significa?" compaiono termini che riflettono nuovi linguaggi e nuove mode: bed rotting, cubiculario, ACAB e parafilia.

Anche i personaggi più cercati compongono una fotografia trasversale: dall'ascesa di musicisti come Lucio Corsi, Olly e Brunori Sas, fino alle figure pubbliche al centro del dibattito come Cecilia Sala. E accanto ai nuovi protagonisti, gli addii che hanno colpito di più: da Papa Francesco a Pippo Baudo, fino a Robert Redford e Ozzy Osbourne.

Un anno di ricerche che restituisce l'immagine di un'Italia connessa, curiosa e sempre più attenta a ciò che accade, dentro e fuori dai propri confini.

