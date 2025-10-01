Il 16 e 17 ottobre Sud Innovation Summit a Messina, focus sull'AI

Milano, 1 ott. (askanews) - Il 16 e 17 ottobre torna a Messina il Sud Innovation Summit, appuntamento giunto alla terza edizione che punta a rendere il Mezzogiorno un laboratorio di trasformazione tecnologica e sociale. Due giorni di confronto aperto e multidisciplinare tra relatori di rilievo internazionale, startup, imprese, università e istituzioni che quest'anno avrà al centro l'impatto dell'intelligenza artificiale su settori chiave dell'economia e della società.

"L'intelligenza artificiale - osserva Roberto Ruggeri, presidente di Sud Innovation APS e fondatore del Summit - è un amplificatore e specie al Sud, dove ci sono dei problemi evidenti, può aiutare alla risoluzione degli stessi. Mi riferisco, ad esempio, alla pubblica amministrazione, dove attraverso all'intelligenza artificiale e alla sua predittività si può certamente efficientare il sistema. Mi riferisco al turismo".

Durante la due giorni verrà, tra l'altro, presentata l'ultima edizione del Rapporto Sud Innovation.

"È la nostra infrastruttura di conoscenza. L'obiettivo in realtà - continua Ruggeri - è duplice: da un lato dare alle istituzioni e alle imprese uno strumento che li possa aiutare nelle decisioni basandosi non su fattori percettivi ma più su dati, dall'altra parte vogliamo che il Mezzogiorno venga visto a livello nazionale e internazionale come un'opportunità e quindi trasformare la narrativa attraverso i dati in competitività, questo dovrebbe aiutare anche gli investitori a diminuire il rischio percepito, perché poi i dati servono proprio a questo".

Un cambio di prospettiva, rispetto alla politica degli aiuti, che punta soprattutto sulle migliori startup del Mezzogiorno come strumenti di crescita economica e sociale a beneficio di tutto il Paese.

"Il Sud - conclude - è una piccola gemma tutta da esplorare sia dal punto di vista culturale, turistico un po' meno perché ha i suoi punti di forza, ma soprattutto dal punto di vista della creatività. Non ci dimentichiamo che noi siamo la culla dell'umanesimo quindi la creatività, quello che poi ci differenzierà in maniera più assoluta dalle macchine in futuro, è propria del Meridione e dei meridionali".

Sono attesi al Summit 7.000 partecipanti, tra presenza fisica e digitale, e tra i partner confermati ci sono grandi imprese e big tech come Banca Generali, Google Cloud, Intesa Sanpaolo, Mastercard, Microsoft, PwC, Sky, Tim e Uber.