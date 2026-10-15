Igiene orale, la prevenzione si impara a scuola

Milano, 15 ott. (askanews) - L'importanza di una corretta igiene orale si impara fin da piccoli, ma trasformare le buone regole in abitudini quotidiane non è sempre semplice. In Italia, quasi un bambino su due sviluppa carie entro i 12 anni. Da questa esigenza nasce SMILE Crew, il progetto educativo promosso da Oral-B per portare nelle scuole primarie la cultura della prevenzione, coinvolgendo anche insegnanti e famiglie.

La prevenzione parte dalle azioni quotidiane: lavare i denti almeno 2 volte al giorno per 2 minuti, utilizzare uno spazzolino elettrico per favorire una più efficace rimozione della placca insieme ad un dentifricio al fluoro, con una dose adeguata all'età. Le attenzioni, però, riguardano anche lo stile di vita: un'alimentazione sana, limitando il consumo di zuccheri e una prevenzione continua grazie a controlli periodici presso un professionista dentale sono fondamentali per la propria igiene orale.

L'intervista a Matteo Beretta, Presidente SIOI, Società Italiana di Odontoiatria Infantile: "La carie precoce dell'infanzia è ancora una problematica estremamente diffusa: riguarda nella fascia di età 0-2 anni circa il 3% dei bambini, fino ad arrivare al 44% nei bambini di 12 anni. Questo progetto in collaborazione con Oral-B diventa quantomai importante per entrare attraverso le scuole all'interno delle famiglie, avendo come target i nostri piccoli pazienti. Noi siamo abituati a chiamarli così, ma le nuove generazioni del futuro, affinché siano sani non perché li curiamo bene, ma perché li aiutiamo a prevenire".

Accanto alle indicazioni degli specialisti, è fondamentale aiutare i bambini a sviluppare una maggiore consapevolezza. L'obiettivo di Oral-B è unire educazione e innovazione per rendere l'igiene orale una routine semplice e accessibile, fin dai primi anni di vita.

Le parole di Paolo Zilianti, Direttore Generale Oral Care P&G Italia: "Per le famiglie è molto difficile riuscire ad accertarsi che i propri bambini si lavino i denti correttamente. Da questo nasce il progetto Smile Crew, che è un percorso molto coinvolgente che ha l'obiettivo di portare il bambino, partendo dalla scuola, alle corrette abitudini di igiene orale, che è poi la missione che Oral-B ha da sempre. Cerchiamo di portare in vita con Smile Crew un coinvolgimento che permette di rendere molto divertente il momento di spazzolarsi i denti".

Il progetto, presentato a Milano, presso l'Istituto Comprensivo Statale Antonio Stoppani, coinvolge direttamente le scuole primarie con guide per gli insegnanti, attività interattive, laboratori e materiali dedicati alle famiglie. Attraverso le cinque "Super Mosse" della SMILE Crew, le raccomandazioni scientifiche diventano azioni concrete, pensate per accompagnare i bambini anche a casa.

Il commento di Elisa Ferreri, Project Manager Strategist, La Fabbrica: "Lo abbiamo fatto applicando tre metodi educativi molto semplici. In primis lo storytelling, quindi la creazione della storia della Smile Crew, 5 personaggi dove i bambini possono facilmente identificarsi, che combattono contro degli antagonisti. Questi antagonisti sono i mostri guasta sorrisi, quindi tutte le insidie che normalmente nella nostra bocca andiamo a individuare quotidianamente e che hanno trovato volto in alcuni mostriciattoli.

L'ambizione è raggiungere oltre 500mila alunni in tre anni, costruendo un'alleanza tra scuola e famiglia. Perché prendersi cura del proprio sorriso significa imparare, fin da piccoli, a prendersi cura della propria salute.