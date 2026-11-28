Roma, 28 nov. (askanews) - Circa 600 pazienti e 27 centri clinici per misurare l'impatto della robotica dopo un ictus. È il bilancio di "Strokefit4", il più ampio studio su pazienti in fase subacuta, coordinato dalla Fondazione Don Gnocchi - che ha ospitato a Roma la presentazione dei dati - nell'ambito di Fit4MedRob, iniziativa finanziata dal Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Un'innovazione chiave per colmare il vuoto post-dimissioni, dove l'attesa media sul territorio è di 1,7 mesi e metà dei pazienti resta senza cure fino a sei mesi dall'evento.

"Il progetto si intitola Fit4MedRob e ha voluto studiare un aspetto della riabilitazione collegato all'uso delle tecnologie robotiche nel percorso riabilitativo. Ha quindi molte valenze: sia dal punto di vista generale dell'importanza della riabilitazione in un Paese in cui le persone con malattie croniche sono oltre 12 milioni, non solo anziani, sia perché dà una risposta definitiva sull'utilità o meno della robotica in questo tipo di pazienti" ha dichiarato Cristina Messa, Direttore Scientifico Fondazione Don Gnocchi.

La rete di Fit4MedRob conta 74 studi, 4.700 persone coinvolte e 40 nuove palestre robotiche per costruire un'infrastruttura nazionale sostenibile anche oltre i fondi Pnc.

"La Fondazione Fit4MedRob rappresenta uno dei quattro progetti finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con ricadute cliniche. In particolare mette insieme competenze diverse, dai clinici ai ricercatori, agli ingegneri e agli informatici, in un ambito di trasdisciplinarità per accelerare e rendere più diffusa la possibilità di utilizzare la medicina robotica in ambito riabilitativo" ha aggiunto Francesco Dotta, presidente Fondazione Fit4MedRob e Direttore Dipartimento Scienze Biomediche Cnr.

"Fit4Medical Robotics è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca che ha l'obiettivo di rinnovare gli attuali modelli della riabilitazione, garantendo personalizzazione e continuità di cure a pazienti con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva attraverso la robotica e le tecnologie digitali. Si compone di tre grandi ambiti, tre mission: la prima, che aveva l'obiettivo - raggiunto - di implementare la robotica nella pratica clinica e portare evidenze scientifiche solide sull'efficacia e la sostenibilità della riabilitazione robotica; la seconda, che ha permesso di sviluppare nuovi dispositivi e robot; la terza, che ha studiato i componenti dei robot del futuro" ha concluso Irene Aprile, Direttrice Dipartimento Riabilitazione Neuromotoria Fondazione Don Gnocchi e coordinatrice Mission 1 Fit4MedRob.

All'incontro nella Capitale hanno partecipato rappresentanti dei ministeri della Salute e dell'Università, clinici, ricercatori e associazioni di pazienti.