Milano, 26 nov. (askanews) - Ridurre i tempi di attesa e superare i percorsi frammentati per diagnosticare più rapidamente l'ictus criptogenico, quello cioè di cui non si individua subito una causa. È questo l'obiettivo della tavola rotonda "Innovazione organizzativa nel percorso Stroke", promossa da Medtronic Italia all'Xvalue Lab di Milano tra neurologi, cardiologi e direzioni ospedaliere.

Le linee guida raccomandano il monitoraggio cardiaco prolungato con Loop recorder per scovare episodi silenti di fibrillazione atriale. Ne abbiamo parlato con Fabio Pilato, neurologo della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, professore associato di Neurologia presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma e investigatore clinico dello studio CRYSTAL AF: "L'incontro di oggi è stato un momento di riflessione comune tra neurologi e cardiologi per condividere i percorsi di trattamento dei pazienti con ictus criptogenetico. Nell'ambito di questa patologia, la cosa fondamentale è identificare il fattore di rischio principale. E in questo, molti studi ci hanno dimostrato che la fibrillazione atriale silente è uno dei principali indiziati. La tecnologia ci è venuta in aiuto mettendoci a disposizione device che permettono il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca".

La sfida oggi è dunque rendere queste raccomandazioni applicabili nella realtà quotidiana degli ospedali.

"Qual è il vantaggio per i pazienti? Grazie alla tecnologia possiamo intercettare fattori di rischio che altrimenti resterebbero nascosti, offrendo così la possibilità di intraprendere tempestivamente la terapia più efficace" ha aggiunto Pilato.

L'incontro ha infatti ribadito la necessità di passare da un approccio sequenziale a un modello integrato e condiviso. Una visione sostenuta anche da Medtronic, per cui la vera innovazione non si ferma alla tecnologia, ma si realizza costruendo percorsi organizzativi capaci di renderla realmente accessibile, migliorando così la qualità di vita e di cura dei pazienti.