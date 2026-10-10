Ice spara a uomo in macchina con bambino di 5 anni, il video della polizia

New York, 10 ott. (askanews) - La polizia di New York ha diffuso un video delle telecamere di sorveglianza della città che mostra un'operazione dell'Ice nel Bronx, che sta scatenando ancora una volta grandi polemiche.

I fatti sono avvenuti giovedì, quando gli agenti dell'Ice hanno sparato ad un uomo, ferendolo, mentre si trovava nella propria auto, l'Honda Civic grigia delle immagini, dentro cui c'era anche un bambino di 5 anni, seduto sul sedile posteriore.

Secondo l'Ice "gli agenti stavano conducendo un'operazione per arrestare quest'uomo, descritto come un cittadino dominicano in situazione irregolare, condannato", nessuna spiegazione sul perché abbiano sparato.

Il sindaco di New York ha definito l'incidente "scandaloso" e in città sono state già organizzate diverse manifestazioni di protesta.