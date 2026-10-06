IBSA inaugura stabilimento a Lodi, eccellenza dell'acido ialuronico

Lodi, 5 ott. (askanews) - Un nuovo tassello. IBSA inaugura il nuovo stabilimento di Lodi, per sostenere la crescente domanda dei mercati a livello nazionale e globale. Lo stabilimento, che si estende su una superficie complessiva di circa 12.000 mq, costituisce un polo di eccellenza internazionale per la produzione di prodotti finiti a base di acido ialuronico, ambito nel quale IBSA è tra le aziende leader a livello mondiale. "Solo negli ultimi 5 anni abbiamo investito quasi 40 milioni di euro nei nostri siti produttivi. L'investimento di oggi nel sito produttivo di Lodi è stato interamente dedicato alla produzione di acido ialuronico in siringa preriempita. Noi siamo un'eccellenza, possiamo dire, qua da Lodi nella produzione di acido ialuronico, ma non solo. Partirei dalla ricerca applicata all'acido ialuronico che inizialmente è partita con partnership con l'Università Vanvitelli di Napoli", dichiara Giuseppe Celiberti, CEO & General Manager di IBSA Italy.

Lo stabilimento di Lodi rappresenta un'eccellenza che si traduce in prodotti destinati a pazienti e professionisti sanitari in oltre 90 Paesi e che valorizza al tempo stesso le competenze delle persone e il legame con il territorio lombardo. "Sicuramente abbiamo il vantaggio di creare una relazione col territorio molto intensa. Abbiamo centinaia di fornitori nella provincia, nello stesso comune di Lodi. L'interazione è forte e porta vantaggio a entrambi, perché da una parte abbiamo una velocità di risposta che ci permette di adeguare il tiro delle nostre produzioni. Dall'altra c'è sicuramente una commistione di competenze che vanno a trasferirsi in entrambe le direzioni, da noi verso i nostri fornitori e dai nostri fornitori verso la nostra azienda" ha dichiarato Roberto Maglio, Head of Manufacturing di IBSA.

L'ampliamento del sito ha avuto ricadute positive anche sul piano occupazionale: il personale impiegato nel sito produttivo di Lodi è cresciuto dell'8%, raggiungendo complessivamente 237 persone. "Oggi inauguriamo, la terza fase di un progetto importante di incremento della capacità produttiva del sito di Lodi, specificamente dedicato agli ialuronati. Raggiungiamo i 14 milioni di fiale e siringhe pre riempite. La terza fase di un progetto che nasce nel 2022 confezionamento secondario prima e un'area di compounding poi. La terza fase che inauguriamo oggi riguarda un intero reparto, l'intero processo produttivo da un'area di preparazione a un'area di riempimento e quindi ancora di confezionamento secondario.

Un intervento molto importante", spiega Francesca Biafora, Engineering & Maintenance Director di IBSA.

L'obiettivo è stato raggiunto con un investimento di 13,5 milioni di euro all'interno di un percorso di rinnovo e di miglioramento continuo dei siti che vede sempre investimenti attivi, in ambito infrastrutturale, impiantistico e manifatturiero.