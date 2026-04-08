ULTIME NOTIZIE 08 APRILE 2026

Iata: mesi per tornare a forniture normali di carburante per aerei

Singapore, 8 apr. (askanews) - Anche con la riapertura dello Stretto di Hormuz, ci vorranno mesi prima che le forniture e i prezzi del carburante per aerei si normalizzino, ha dichiarato il capo dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata). "In Asia, questo è il problema critico al momento. Non si tratta del petrolio greggio, perché ci sono riserve strategiche. Si tratta di garantire anche la disponibilità del prodotto raffinato", ha detto ai giornalisti a Singapore Willie Walsh, direttore generale della Iata.

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