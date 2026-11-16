Milano, 16 nov. (askanews) - L'era dell'intelligenza artificiale (IA) è entusiasmante, ma comporta dei rischi, in particolare se finisce nelle mani di "soggetti malintenzionati", afferma Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve statunitense. "In qualità di responsabili delle politiche, dobbiamo tenere a mente che le grandi opportunità raramente sono prive di rischi", ha dichiarato Warsh in un discorso, utilizzando il termine "superintelligenza" (o "SI") - espressione prediletta dal Presidente degli Stati Uniti per descrivere tale tecnologia.