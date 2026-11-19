Shenzen (Cina), 19 nov. (askanews) - Gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi "regolamentazione globalista" dell'Intelligenza artificiale: lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump da Shenzen dove si tiene il vertice Apec.

"Si tratta di superintelligenza, ma dobbiamo tenerla d'occhio", ha affermato rivolgendosi agli altri leader riuniti al summit in Cina, utilizzando il termine privilegiato dalla sua amministrazione per definire l'Ia, "SI".

"Dobbiamo essere prudenti. Dobbiamo averne cura. È quasi interamente benefica, ma presenta anche alcuni aspetti negativi, e dobbiamo prestare molta attenzione al modo in cui gestiamo tali aspetti", ha proseguito Trump. "Pertanto, ci opponiamo a qualsiasi forma di regolamentazione globalista o a qualsiasi misura volta a controllare e soffocare la 'superintelligenza'; per essere franchi, non permetteremo che ciò accada", ha sottolineato.