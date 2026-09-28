IA, Taurino (Kitabii): potenzia il ruolo del manager

Roma, 28 set. (askanews) - Alessandro Taurino Ceo e co-founder e Amministratore delegato di Kitabii, start-up innovativa in ambito farmaceutico, nel contesto della tavola rotonda a porte chiuse "Capitale Umano e Intelligenza Artificiale, La sfida delle competenze per la crescita dell'Italia", realizzata in collaborazione con Pilat & Partners, conferma come l'IA possa essere un valido strumento per l'efficientamento del lavoro. L'IA per Taurino va governata e non deve snaturare le risorse umane, ma deve aiutare ad aumentare fatturato minimizzando gli sforzi. L'IA potenzia il ruolo del menager liberando tempo e risorse per dare risalto ad attività che si ritengono più di valore.