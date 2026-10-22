ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

IA, Metta: dare spazio a pensiero critico

Roma, 22 ott. (askanews) - "Vogliamo studiare direttamente come l'intelligenza artificiale va a influire su tutto quello che facciamo" ha detto Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e tra i massimi esperti internazionali nel campo della robotica e dell'AI, durante l'inaugurazione di Orizzonti Digitali, il forum dedicato all'AI in programma a Perugia fino al 24 ottobre. "Quello che vorremmo fare è dare spazio a un pensiero critico sull'uso della tecnologia" ha aggiunto Metta che da quest'anno è anche alla guida del festival. Tema di questa quarta edizione "L'era della co-intelligenza". Orizzonti Digitali è promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, grazie alla media partnership di Rai.

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