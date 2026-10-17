I.A., Meloni: va colta opportunità di riaffermare il genio italiano

Roma, 17 ott. (askanews) - "Oggi con l'intelligenza artificiale abbiamo una nuova straordinaria opportunità e non dobbiamo aver paura di coglierla e sfruttarla al massimo per portare in questa trasformazione la nostra identità e dimostrare ancora una volta di che cosa l'Italia è capace". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato l convegno "Ai.Dea-Forum di Varignana-Conoscenza, dati e Ai per l'impresa italiana", promosso da Nomisma e Confindustria.

"La politica - ha sottolineato ancora fra l'altro Meloni- ha il compito di salvaguardare l'uomo, difendere il bene comune, garantire che i benefici dell'innovazione siano condivisi. La nostra storia ci racconta che il genio italiano è in grado di trarre il meglio dagli strumenti che ha a disposizione, con utilizzi e impieghi che nessun altro aveva ipotizzato".

Inoltre, "noi vogliamo che anche una piccola impresa possa usare l'intelligenza artificiale per valorizzare ciò che la rende unica lavorare meglio, migliorare la produttività, essere sempre più competitiva". E dunque "servono strumenti accessibili, competenze diffuse, un legame sempre più forte tra università e produzione". Perchè "il valore di un'idea non dipende dalle dimensioni dell'azienda nella quale nasce".