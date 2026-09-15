ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

Ia, Mattarella: Stati ritrovino autorità rispetto a soggetti privati

Roma, 15 set. (askanews) - "Lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale apre opportunità straordinarie ma, allo stesso tempo, impone che l'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà, dei diritti fondamentali e questo interpella la responsabilità degli Stati e degli organismi internazionali, con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica al di fuori di ogni regola e di finalità di interesse generale".

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione della World Law Foundation.

La speranza del capo dello Stato è che "gli Stati avvertano la responsabilità e il dovere di consegnare il futuro nelle mani delle nuove generazioni e non a macchinari che possano sottrarglielo".

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