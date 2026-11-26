Milano, 26 nov. (askanews) - "Nell'enciclica Magnifica Humanitas il Papa ha posto l'attenzione sui nuovi strumenti di approfondimento e di conoscenza. L'intelligenza artificale presenta prospettive per molti aspetti suggestive, ma anche il rischio di una sorta di arretramento, di tirarsi indietro dell'intelligenza, dell'applicazione, dello sviluppo, dell'intelligenza dell'uomo, di fronte ai nuovi strumenti che al contrario richiedono una maggiore preparazione e forza intellettuale per governarli". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo per un saluto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Lateranense.