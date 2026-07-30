IA, Mattarella: "Informazione non è caricatura pecora Dolly"

Roma, 30 lug. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, ha messo in guardia dalla minaccia che un uso sbagliato dell'Intelligenza artificiale può rappresentare per la libera informazione. Circolano "cloni di notizie, prodotti artificialmente da macchine. Destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica", "di quali fatti sono testimonianza? Esiste forse informazione senza i giornalisti?" si è chiesto il Capo dello Stato.

"L'informazione non è clone di sé stessa. Non è la caricatura della pecora Dolly - ha avvertito il presidente - nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale" quando, invece, "anche da una informazione libera, indipendente, approfondita dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. E' un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione", ha concluso.