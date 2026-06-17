Ia, Mattarella: in mano di pochissimi privati che travolgono regole

Venezia, 17 giu. (askanews) - "La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati - che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo Spazio, ne ha fatto realtà talmente potenti, quei soggetti privati, da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità, per un nuovo disordine internazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al XIX Simposio Cotec Europa alla fondazione Giorgio Cini, sull'isola San Giorgio Maggiore a Venezia.

"Eppure, qualsiasi attività umana sollecita norme di comportamento e di relazione, un codice, una grammatica - ha sottolineato Mattarella - si presenta, quindi, un palese tema di sovranità, su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini".