ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

IA, il mercato in Europa può crescere del +457% in 5 anni

Milano, 20 mag. (askanews) - L'intelligenza artificiale è ormai un settore economico sempre più centrale tra industria, servizi e pubblica amministrazione. Il mercato europeo dell'AI potrebbe crescere del 457% entro il 2030, passando da circa 57 a oltre 316 miliardi di euro.

Una crescita trainata soprattutto dall'adozione sempre più ampia di sistemi AI nelle aziende, tra automazione, analisi dei dati, customer service, cybersecurity e gestione dei processi produttivi. Secondo le proiezioni citate durante la AI Week a Milano, i comparti più dinamici sono quelli di marketing e media, che oggi rappresentano la quota più alta del mercato europeo dell'intelligenza artificiale, ma anche sanità e ricerca, dove l'AI viene utilizzata per elaborare dati clinici, immagini mediche e supportare diagnosi e organizzazione ospedaliera.

Secondo gli organizzatori dell'Ai Week, l'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase: non più solo chatbot e strumenti generativi, ma sistemi capaci di lavorare concretamente all'interno di imprese, ospedali, sport, industria e pubblica amministrazione.

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