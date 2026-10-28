IA e futuro dei giovani al centro di Geely Auto Talks a Bari

Bari, 27 ott. (askanews) - L'intelligenza artificiale, le nuove competenze professionali e le opportunità per i giovani del Mezzogiorno. Sono i temi al centro di Geely Auto Talks, l'iniziativa promossa da Geely Auto e Jameel Motors, che ha fatto tappa all'Università LUM di Bari per un confronto tra imprese, istituzioni e mondo accademico sul futuro della mobilità. Un settore, quello automobilistico, attraversato da una profonda trasformazione tecnologica e nella ricerca di figure professionali.

"L'obiettivo di Geely Talks è avvicinare questo 'triangolo magico' composto da istituzioni, mondo universitario e industria. In particolare, vogliamo fare in modo che l'università sia più vicina alle aziende, spiegando la trasformazione che sta vivendo il settore automotive e i cambiamenti del prossimo futuro, affinché il mondo accademico prepari al meglio le persone che un domani lavoreranno nell'industria" ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr.

A fotografare questo cambiamento è una ricerca realizzata da Youtrend per Geely Auto, con particolare attenzione dedicata alla Puglia, dove il tema della valorizzazione dei talenti rappresenta una sfida importante.

"Nel caso dell'automotive, emerge dalla ricerca un altro elemento importante: un'azienda su due prevede nei prossimi tre anni lo sviluppo di competenze nell'ambito software e app, mentre circa il 47% indica di voler ampliare l'area relativa a sostenibilità ed energia. Questo dimostra come il mercato stia seguendo tali tendenze anche nella ricerca di nuove competenze da inserire in azienda" ha aggiunto Valentina Porta, Analista di YouTrend.

"Da un lato intendiamo contribuire alla formazione degli studenti dando maggiore visibilità al mondo automotive e a come sta cambiando. Il prodotto automobilistico è cambiato sensibilmente rispetto a dieci o vent'anni fa e sta evolvendo ulteriormente: bisogna saper anticipare dove sta andando. L'auto, da mero mezzo di locomozione, è diventata quello che qualcuno ha definito un 'telefonino a quattro ruote': un vero e proprio ecosistema fatto di software, componentistica, connettività, sicurezza e comfort, che lascia presagire quello che sarà il domani del settore, ovvero le vetture a guida autonoma" ha concluso Santucci.

Durante l'incontro è stato inoltre presentato il progetto di ricerca sviluppato da Maldarizzi Automotive con il Politecnico di Bari, dedicato alla concessionaria del futuro: un modello che integra intelligenza artificiale, automazione e tecnologie digitali per migliorare i servizi e l'organizzazione delle attività.