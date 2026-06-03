IA, Calderone: grande opportunità se adottata in modo responsabile

Roma, 3 giu. (askanews) - L'osservatorio per l'impatto dell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro "entra oggi nella sua fase operativa. Si avvia così un lavoro che il Governo ha voluto fosse condiviso con esperti di tutti i settori e che sono stati nominati all'interno dei diversi organi dell'osservatorio". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, al termine della prima riunione dell'osservatorio.

"L'intelligenza artificiale può essere una grande opportunità solo se adottata in modo responsabile, mettendo sempre al centro la persona umana - ha aggiunto - il ministero del Lavoro è in prima linea nello sperimentare l'uso dell'intelligenza artificiale con questo approccio. Oltre al nostro web coach AppLI, oggi abbiamo presentato il nuovo portale agentico che assicurerà trasparenza totale sui lavori dell'osservatorio e ci permetterà di guidare il cambiamento".