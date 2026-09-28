IA, Bonomo: serve integrare tecnologia in processi aziendali

Roma, 28 set. (askanews) - Intervenuto come relatore durante il secondo appuntamento di Askatalks "Capitale Umano e Intelligenza Artificiale, La sfida delle competenze per la crescita dell'Italia", Roberto Bonomo, Dottore Commercialista partner di studio su Roma, spiega come il modo più efficace di superare le resistenze del professionista contemporaneo rispetto all'intelligenza artificiale risieda nel reperimento di figure professionali capaci di integrare questa nuova tecnologia in modo responsabile e rigoroso nei processi aziendali.