IA, Boni (Ised): sfide inedite per capitale umano

Roma, 28 set. (askanews) - Nell'intervista rilasciata alla chiusura della tavola rotonda intitolata "Capitale Umano e Intelligenza Artificiale, La sfida delle competenze per la crescita dell'Italia", realizzata da Askanews in collaborazione con Pilat&Partners, Graziano Boni, direttore generale di Ised, mette in luce opportunità e rischi nell'implementazione dell'IA all'interno dei processi aziendali. Se da una parte questa nuova tecnologia rappresenta un acceleratore della produttività individuale, come ad esempio nella realizzazione di contenuti editoriali, dall'altra pone inedite sfide sul fronte di inclusione dei professionisti senior, sicurezza del dato personale e trasparenza dei modelli di addestramento rispetto a eventuali bias cognitivi