IA, A&T Nordest: approccio positivo per soluzioni concrete a Pmi

Vicenza, 29 ott. (askanews) - La terza edizione di A&T Nordest "è stata caratterizzata da una sensazione assolutamente positiva da parte dei visitatori - pubblico imprenditoriale, industriale, per una Fiera B2B - con il focus centrale di questa edizione 2025 sull'intelligenza artificiale. Aspetto molto importante, tema e tecnologia che fa paura, ma in realtà qui è stato colto da parte degli imprenditori un approccio positivo". Lo ha detto Luciano Malgaroli, CEO di A&T, a margine della manifestazione fieristica di Vicenza dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera.

"L'impostazione che abbiamo dato alla Fiera è stata proprio quello di dare una risposta per far seguire un pecorso, per capire cos'è la tecnologia e l'intelligenza artificiale, e come è possibie inserirla nella Pmi. Riteniamo che questo sia fondamentale proprio per dare un'opportunità vera, applicabile, di competitività, alle piccole e medie imprese italiane", ha aggiunto.