I vigili del fuoco individuano l'elicottero disperso sugli Appennini

Roma, 10 nov. (askanews) - I vigili del fuoco hanno individuato l'elicottero disperso da ieri su cui erano a bordo due persone: è precipitato a 1.000 metri d'altezza, sul versante appenninico aretino. Sono in corso le operazioni per il recupero.

Nella giornata di domenica si era perso il contatto radio intorno alle 18, mentre era in volo al confine tra Marche e Toscana, quando sorvolava la zona tra Alpe della Luna e Borgo Pace.

L'elicottero Augusta Westland 109 era decollato da Venezia. L'allarme era scattato intorno alle 17, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto una richiesta di aiuto tramite il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat.