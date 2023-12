I Viaggi del cuore in Valle d'Aosta nel clima natalizio

Roma, 22 dic. (askanews) - I viaggi del cuore condotto da don Davide Banzato, domenica 24 dicembre alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Valle d'Aosta immersi in una calda e luminosa atmosfera natalizia, alla scoperta di luoghi ricchi di arte, storia e cultura, ma anche della bellezza della natura che le fa da contorno.

La Valle d'Aosta è una regione incastonata tra le maestose Alpi che si trasforma durante la stagione natalizia. Le chiese antiche, disseminate in tutto il territorio, diventano luoghi di incontro e riflessione e nelle piazze dei villaggi, le luminarie colorate e i mercatini creano un'atmosfera festosa e coinvolgente. I monti si tingono di bianco, creando uno scenario incantevole e suggestivo e le attività legate alla neve diventano parte integrante delle celebrazioni. In questo contesto, la spiritualità si fonde con la bellezza naturale. La tradizione religiosa della Valle d'Aosta si manifesta attraverso presepi viventi, rappresentazioni sacre e momenti di preghiera con la comunità. La liturgia natalizia diventa un'esperienza collettiva, radicata nella storia e nella cultura del territorio.

Tra i tanti luoghi che si visiteranno ci sarà la Cattedrale di Aosta, dedicata a Santa Maria Assunta e situata nel centro storico del capoluogo, uno dei luoghi più significativi della regione, vero simbolo di fede, arte e tradizione, che diventa ancora più suggestiva tra le luci e i colori del Natale.

Protagonisti delle celebrazioni natalizie sono il presepe e l'albero di Natale. Tra le rappresentazioni della natività più affascinanti della Valle D'Aosta c'e il centro storico di Bard con tantissimi presepi, tra cui quello allestito al Forte di Bard, fortezza ottocentesca sorta su un vecchio castello medievale, oggi tra i più importanti poli museali della regione. Un altro presepe che scopriremo è quello di Pontey, realizzato da quasi due decenni dal falegname Serafino Servodidio: un miracolo artigianale che incanta la comunità locale e che attrae tanti visitatori. Parteciperemo anche all'accensione dell'albero di Natale di Courmayeur, una vera attrazione che raccoglie ogni anno una folla in attesa dell'inizio delle feste natalizie.

In Valle d'Aosta la magia non si ferma alle luci, ai presepi, alle piazze e alle chiese, ma si diffonde anche lungo i sentieri di montagna che solcano la regione. Percorreremo insieme a un gruppo di Pellegrini un tratto della Via Francigena visitando la chiesa di Gignod, tappa intermedia lungo l'antica via.

Un'altra esperienza straordinaria tra le tante sarà la scoperta dell'Area Megalitica da poco inaugurata ad Aosta, nella zona di Saint-Martin-de-Corléans, un sito archeologico con tracce risalenti a circa 6.000 anni fa.

Tanti ospiti e testimonianze tra i quali il Vescovo S.E. Mons Franco Lovignana, Chiara Amirante fondatrice di Nuovi Orizzonti, l'autore Massimo Tellan, l'archeologo Gianfranco Zidda, Bruno Testa vice presidente dell'Associazione Forte di Bard, giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana ed edizioni San Paolo.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione di diverse realtà dell'India, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista e direttore della fotografia Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.