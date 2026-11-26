Roma, 26 nov. (askanews) - Per la sua interpretazione in "I Swear - E' più forte di me" Robert Aramayo ha già vinto il BAFTA come migliore attore protagonista, ora si attendono le candidature per gli Oscar e nel frattempo il 9 dicembre il film arriva nei cinema italiani. Diretto da Kirk Jones, racconta la straordinaria storia dell'attivista per la sindrome di Tourette John Davidson, dall'insorgere del disturbo disturbo caratterizzato da tic motori e vocali involontari, fino alla nomina di membro dell'Ordine dell'Impero Britannico da parte della Regina Elisabetta.

"Ho incontrato John Davidson, l'ho incontrato tante volte. -ha detto l'attore britannico - Sono un suo grande fan, è una gran bella persona. John ha un tic chiamato coprolalia, che consiste nel pronunciare parole volgari e oscene, ne ha molti altri, e credo che la sua storia sia un modo per cominciare a capire la Tourette. È una condizione molto complessa ed è solo uno degli aspetti che fanno di John la persona che è".

Il film è un viaggio nella Gran Bretagna dagli anni Ottanta fino ad oggi e racconta in modo lieve una storia fatta di incomprensioni e rifiuti ma anche di gentilezza, forza e generosità. "Credo che John sia una persona che vede il bicchiere mezzo pieno, ha affrontato tante difficoltà nella vita ma ha un modo positivo di guardare le cose. - ha spiegato Aramayo - Vogliamo che le persone vadano a vedere il film, che se lo godano, e che si riesca a far conoscere, con delicatezza, una condizione che a volte viene fraintesa e di cui si dovrebbe parlare di più".