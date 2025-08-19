ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2025

I soldati ucraini sui colloqui Zelensky-Trump: "Non porterà nulla"

Kramatorsk, 19 ago. (askanews) - C'è sfiducia tra i soldati ucraini a Kramatorsk dopo i colloqui tenutisi a Washington tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si sono conclusi con la pressione di Trump per un incontro bilaterale tra Putin e Zelensky.

Il soldato Vitaliy non è d'accordo con l'incontro del suo presidente con un "criminale internazionale" e afferma che l'incontro alla Casa Bianca "non porterà da nessuna parte".

Il soldato Oleg: "Le cose stanno peggiorando in prima linea, non credo cambierà nulla". "Se cediamo territorio alla Russia ora, tra sei mesi o un anno, raccoglieranno più forze e avanzeranno ulteriormente in Ucraina. Questi barbari non si fermeranno finché non saranno fermati con la forza. Loro conoscono solo la forza" conclude Vitaliy.

ESTERI
