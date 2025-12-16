I robot componibili plug and play e l'automazione accessibile

Milano, 16 dic. (askanews) - La richiesta di robot nelle aziende è raddoppiata in 10 anni, secondo il World Robotics 2025 Report (pubblicato dall'International Federation of Robotics). Una evoluzione che non riguarda più solo colossi con produzione su grande scala m anche aziende piccol e medie.

L'automazione accessibile passa da innovazione tecnologiche come quelle dei robot modulari, plug and play, come quelli della startup tedesca di robotica industriale Robco (presente all'evento annuale di Amazon Web Services Aws re:Invent a Las Vegas).

"Il robot è modulare, quindi è possibile configurarlo in modo diverso, lunghezza, forza Ciascuno di questi giunti può essere smontato e basta montare un motore più potente o un collegamento diverso - spiega Steve Barsanti di RobCo - è robotica integrata verticalmente, il che significa che produciamo i nostri robot, sviluppiamo il nostro software e la nostra intelligenza artificiale".

Innovazioni che stanno cambiando per sempre il mondo del lavoro: secondo una stima del World economic Forum automazione e IA, cambiamenti demografici e economici, genereranno 170 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030, a fronte di 92 milioni persi. A fare la differenza le competenze digitali, uno scenario per cui il Wef ha lanciato un appello per una "urgente un'azione collettiva nei settori pubblico, privato e dell'istruzione per affrontare il crescente divario".