ULTIME NOTIZIE 19 SETTEMBRE 2026

I robot ballerini in finale allo show Usa "America's Got Talent"

Milano, 19 set. (askanews) - Uomo e robot, a passo di danza. Il ballerino cinese Wu Yufei è arrivato in finale al popolare programma televisivo statunitense "America's Got Talent", esibendosi insieme con una squadra di umanoidi, sviluppati da Unitree, azienda cinese pioniera nel campo. Rapidi a imparare le coreografie, sempre perfettamente sincronizzanti, racconta elencandone i pregi.

"A volte, dopo aver danzato un po' di più con i robot- dice il ballerino - comincio a sentire che non sono solo macchine fredde e prive di vita. Sembra quasi che ci sia una sorta di spirito di squadra".

L'azienda Unitree, con sede a Hangzhou, aveva già attirato grande attenzione con le sue creazioni molto agili, che giocano a ping-pong, eseguono lavori di ogni genere e hanno prestazioni atletiche da record.

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