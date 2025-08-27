ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

I reali di Spagna visitano le zone devastate dagli incendi nel nord-ovest

Galende (Castiglia e Leòn), 27 ago. (askanews) -Re Filippo VI e la regina Letizia hanno visitato la Spagna nord-occidentale, che è stata duramente colpita dagli incendi che hanno devastato il paese quest'estate. "I resoconti stanno iniziando a farsi sentire", afferma Filippo VI dopo aver incontrato i soccorritori e i residenti della provincia di Zamora. La provincia fa parte di Castiglia e Leòn, tra le aree più colpite dai roghi. Il governo ha definito gli incendi di questa estate uno dei peggiori disastri ambientali del paese da anni.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi