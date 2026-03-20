ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

I reali di Spagna dal Papa, tra i temi "impegno costante per la pace"

Roma, 20 mar. (askanews) - Papa Leone XIV ha ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Re di Spagna Filippo VI e la Regina Letizia di Spagna. I Reali si sono poi incontrati con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui, spiega in una nota la Sala Stampa Vaticana, "si è espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Spagna, che avranno un momento significativo nel prossimo Viaggio Apostolico del Papa. In tale contesto, si è fatto riferimento ad alcune questioni di attualità che riguardano la situazione del Paese e la missione della Chiesa nella società".

Ci si è soffermati inoltre - ha spiegato la santa Sede - su alcuni temi di carattere regionale ed internazionale, rilevando l'importanza di un impegno costante a sostegno della pace e del rafforzamento dei principi e dei valori che stanno alla base della convivenza internazionale. Il Pontefice si recherà in Spagna a giugno.

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