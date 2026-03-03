I primi britannici rientrano a casa: "A Dubai è stato terrificante"

Londra, 3 mar. (askanews) - Passeggeri arrivati a Londra con il primo volo dalla Regione del Golfo Persico, mentre la guerra si diffonde in Medio Oriente, raccontano di aver sentito attacchi intercettati. "A Dubai, a dire il vero, è stato terrificante. Sentivamo esplosioni, vedevamo fumo, vedevamo missili nel cielo, ma la squadra di difesa degli Emirati Arabi Uniti è stata incredibile; hanno tenuto tutti al sicuro", racconta Isabel Robertson, di ritorno da una visita ad amici a Dubai.

"Sono stravolta. Non vedo l'ora di tornare a casa e rivedere la mia famiglia. Mi hanno scritto tutti, quindi non vedo l'ora di abbracciare tutti i miei nipoti e tornare a casa", ha dichiarato Alison Ager in transito per Abu Dhabi e che vive nell'Essex.

"A Dubai è stato terrificante, a dire il vero, abbiamo sentito esplosioni, abbiamo visto fumo, missili nel cielo, ma la squadra di difesa degli Emirati Arabi Uniti è stata incredibile, hanno tenuto tutti al sicuro. Quindi, ovviamente, quello che sentivamo erano missili intercettati, quindi è stato strano, è stato terrificante perché sentivi queste esplosioni e rumori assurdi, ma allo stesso tempo ci tenevano al sicuro, quindi hanno fatto un lavoro incredibile, ma è stato terrificante, a essere onesta", racconta ad Afp Isabel Robertson, di ritorno da una visita ad amici a Dubai.

"Non mi sono mai sentito veramente a mio agio finché non ho raggiunto lo spazio aereo tedesco, davvero, sì, al momento sono piuttosto zombi", racconta Ethan Kendal, di ritorno dopo un mese in Thailandia, ospitato in un alberto a 5 Stelle dopo la cancellazione del volo dagli Emirati Arabi Uniti al Regno Unito.