I primi 100 giorni da sindaco di New York di Zohran Mamdani

New York, 13 apr. (askanews) - Zohran Mamdani celebra i suoi primi 100 giorni da sindaco di New York. Rivolgendosi a una folla di sostenitori, il primo cittdadino, un convinto esponente della sinistra, ha dichiarato: "Quando i socialisti fanno delle promesse, noi ci mettiamo al lavoro e le manteniamo", durante un discorso in occasione dei suoi primi 100 giorni di mandato. "Quello che state facendo qui dimostra al mondo che è possibile avere un governo che lavori per tutti noi, non solo per gli oligarchi", ha affermato il senatore statunitense Bernie Sanders.