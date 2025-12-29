I parigini su BB: "Grande donna", qualcuno ne ricorda idee di destra

Parigi, 29 dic. (askanews) - "Una grande persona", "una grande donna", elogi per Brigitte Bardot, ma anche qualche critica per le sue idee di "estrema destra". Turisti e parigini commentano la morte dell'icona sexy anni '60 e '70, avvenuta domenica 28 dicembre a 91 anni. Un'artista incarnazione della libertà assoluta e poi appassionata sostenitrice dei diritti degli animali. BB si era ritirata dal mondo del cinema anni fa.

"Lei ha osato dire quello che voleva. Non le piacevano molto le persone, preferiva gli animali. E quindi, purtroppo, è un'epoca che non tornerà mai più. Ma alla mia età, sono ancora riuscito a vivere un certo periodo di quell'epoca, e lei era una grande persona", commenta Markus Diethelm, turista svizzero a Parigi.

"È una persona, ecco, famosa per tutto quello che ha fatto, ma penso che non dovremmo sempre separare l'artista da ciò che ha detto e fatto, o almeno da ciò che ha detto. Comunque, vediamo chiaramente che l'estrema destra sta pubblicando un sacco di cose su di lei in questo momento, approfittandone per dire che è una vera francese, come se essere bionda con gli occhi azzurri fosse la definizione di cosa sia una francese", dice la giovane Léonie Reynaud, residente a Parigi.

"Negli ultimi anni, tutto il suo impegno con le foche in Canada, la protezione degli animali, tutto ciò che voleva fare per aiutare le persone. Ecco qua, una donna fantastica, con una grande carriera cinematografica", afferma Daniel, turista canadese.

"Ho sempre pensato che fossero una coppia improbabile, almeno, Gainsbourg e B.B. Ma, in effetti, lei ha lasciato il segno negli anni '60 e '70 con lui. E poi lui, in realtà, ha forgiato la sua strada con Birkin (Jane Birkin, ndr). È lì che è esploso sulla scena. Credo che prima fosse un po' indietro rispetto a Brigitte Bardot", dice Alain Kerting, farmacista.