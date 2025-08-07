I parenti degli ostaggi israeliani in barca verso Gaza

Ashkelon, 7 ago. (askanews) - Una flottiglia che trasporta i parenti degli ostaggi è salpata da Ashkelon per avvicinarsi alla Striscia di Gaza assediata. Gli organizzatori delle spedizione sperano così di poter "avvicinarsi il più possibile ai loro cari". "Il governo di Netanyahu sta agendo per ucciderli, vuole dichiarare guerra a tutto il territorio di Gaza e uccidere mettendo in pericolo la vita degli ostaggi. Per favore, abbiamo bisogno dell'aiuto internazionale", urla Yehuda Cohen, padre di uno degli ostaggi, Nimrod.