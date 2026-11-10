I negoziatori del Qatar: progressi nei colloqui tra Usa e Iran

Doha, 10 nov. (askanews) - I negoziati tra Stati Uniti e Iran stanno procedendo, dopo che il presidente americano Donald Trump ha parlato di una "dinamica positiva" in vista della risoluzione del conflitto in corso da otto mesi. Lo afferma Ibrahim Al-Hashmi, funzionario del ministero degli Affari esteri del Qatar: "L'azione diplomatica è in corso e proseguirà; non perderemo la speranza. Non siamo in grado di dire se un accordo sia vicino o lontano. Ciò che possiamo confermare è che gli sforzi continueranno finché non arriveremo a quel momento".