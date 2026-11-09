I "Mondi da abitare" di Gianni Berengo Gardin

Roma, 9 nov. (askanews) - A 15 mesi dalla scomparsa di Gianni Berengo Gardin, avvenuta il 6 agosto 2025, il Mart di Rovereto dedica al grande fotografo una retrospettiva d'eccezione che ribalta la prospettiva consueta sulla sua opera. Curata da Micol Forti, Gabriele Lorenzoni e Alessandra Mauro, la mostra Mondi da abitare sceglie di indagare non solo la celebre cronaca sociale del Novecento, ma la rigorosa e affascinante ossatura geometrica che sostiene ogni suo scatto.

Le parole di Gabriele Lorenzoni, curatore mostra "Mondi da abitare": "Il lavoro di Gianni Berengo Gardin si caratterizza per una fortissima sensibilità politica e sociale, con uno sguardo sempre dalla parte degli ultimi. Per lui fotografare vuol dire documentare i cambiamenti che sono in atto e che partono dagli strati più semplici della società".

Al centro del percorso c'è la vocazione architettonica di un autore capace di leggere la città come un organismo vivo, in cui il volume degli edifici e le geometrie urbane dialogano indissolubilmente con il fattore umano.

Il commento della Direttrice del Mart, Micol Forti:" Il Mart affronta il dialogo che questo straordinario protagonista della fotografia italiana ha avuto con l'architettura come spazio di relazione, perché al centro della sua fotografia c'è sempre l'uomo, la sua vita e la sua vita in comunità, in collettività".

In chiusura, Alessandra Mauro, Direttrice Editoriale di Contrasto: "Il centro di questa mostra di Gianni Berengo Gardin è veramente il dialogo tra l'uomo e l'ambiente attraverso la fotografia e attraverso l'architettura. In fondo, in tutta la sua lunga vita, Berengo Gardin ha sempre osservato l'uomo, i suoi simili, gli italiani, il modo in cui noi viviamo, i luoghi in cui viviamo".

La mostra Mondi da abitare resterà aperta al pubblico al Mart di Rovereto, offrendo un'occasione inedita per rileggere la carriera di Berengo Gardin attraverso il legame indissolubile tra spazio urbano e presenza umana.