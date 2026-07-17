I Marines Usa ispezionano una petroliera cinese nel Golfo di Oman

Roma, 17 lug. (askanews) - Un video diffuso dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) mostra dei Marines impegnati in un'operazione di ispezione a bordo della petroliera cinese M/T Wen Yao, nel Golfo dell'Oman. Il video è stato diffuso sul profilo X di Centcom nella serata di giovedì 16 luglio.

"Ad oggi, le forze americane hanno deviato tre navi commerciali che tentavano di forzare il blocco, ne hanno neutralizzata una che non si è attenuta agli ordini e ne hanno abbordata un'altra per garantire la piena osservanza del blocco navale statunitense in corso contro l'Iran", scrive Centcom, ricordando che lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti "rimangono liberi e aperti, fatta eccezione per le navi che tentano di violare il ferreo blocco americano".