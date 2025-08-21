I manifestanti israeliani verso il luogo dell'attacco del 2023

Kibbutz Beeri, 21 ago. (askanews) - Decine di manifestanti israeliani e parenti degli ostaggi tenuti a Gaza marciano dal kibbutz Beeri verso un memoriale per le vittime del festival musicale Nova. Entrambi siti sono stata attaccati il 7 ottobre 2023 dai militanti palestinesi di Hamas, provocando la morte di circa 1200 persone, di cui 800 civili. Circa 250 persone, di cui circa 30 bambini, sono state rapite e portate come ostaggi nella Striscia. "Vogliamo che tutti i 50 ostaggi ancora nelle mani di Hamas tornino a casa, questo è ciò che vogliamo ottenere", afferma il manifestante Eti Israeli.