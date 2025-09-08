ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

"I love Lucca comics & games", l'evento pop diventa un film

Milano, 8 set. (askanews) - Primo trailer ufficiale di "I love Lucca comics & games", un film documentario che, attraverso le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival, racconta la manifestazione che ha rivoluzionato l'approccio alla cultura pop. Il film arriva in oltre 300 cinema in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il film è prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival.

I protagonisti del film sono i partecipanti in un racconto dall'interno dell'universo di Lucca Comics & Games - il più grande festival dedicato alle nuove forme di storytelling attraverso media diversi come fumetti e videogiochi - che ogni anno trasforma la città medievale toscana in un palcoscenico internazionale dove trovano spazio i valori simbolo della manifestazione: communità, inclusione, scoperta, rispetto e gratitudine.

Il film nasce da un'idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli. Una storia che intreccia le vite di chi per tutto l'anno attende di ritrovarsi tra vecchie e nuove conoscenze, entrando nel vivo della manifestazione. Il brano "Lucca Around" che accompagna i titoli di coda del film è scritto da Frankie hi-nrg mc ed eccezionalmente interpretato da Lillo Petrolo.

"Lucca Comics & Games è molto più di un festival: è un organismo vivente, un ecosistema culturale in continua evoluzione. Con questo film abbiamo voluto restituire tutta la forza emotiva e narrativa che da sempre attraversa le sue strade, le sue persone, le sue storie - dice Romeo - Volevamo un'opera che parlasse agli appassionati, ma anche a chi ancora non conosce questo universo: un viaggio epico e intimo al tempo stesso, che parte da Lucca e arriva ovunque. Vederlo ora prendere forma nel trailer è come assistere all'alba di un sogno condiviso. E il cinema è il luogo perfetto per viverlo insieme".

"Per noi è un'emozione travolgente essere raccontati in un'opera filmica che pone al centro i nostri partecipanti, i quali, invitati all'azione, costruiscono il senso della nostra manifestazione - aggiunge Emanuele Vietina, Direttore Lucca Comics & Games - È un momento storico senza precedenti, proprio alla soglia del sessantesimo compleanno, e restituisce il senso di un incredibile viaggio cominciato nel 1966 da Rinaldo Traini e poi elevato da Renato Genovese dal 1993. Attendiamo quindi con trepidazione il prossimo abbraccio collettivo del 29 ottobre, con l'inizio della manifestazione: un abbraccio che quest'anno si prolungherà fino alle proiezioni nelle sale cinematografiche".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi