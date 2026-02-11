I Lions italiani toccano quota 44 mila soci

Roma, 11 feb. (askanews) - I Lions italiani raggiungono quota oltre 44 mila soci, confermandosi una delle più ampie reti di volontariato organizzato del Paese. Con circa 700 club tra Lions e Leo, il Multidistretto 108 Italy rafforza il proprio ruolo nei grandi temi sociali, dalle istituzioni al mondo dell'impresa, passando per i progetti su disabilità e inclusione. Un patrimonio umano e organizzativo che fa dell'Italia uno dei pilastri del lionismo europeo e internazionale.

In questo contesto si inserisce la visita ufficiale in Italia del Presidente Internazionale dei Lions Clubs, Amandeep Singh, accompagnato dalla PID (past international director) Sangeeta Jatia. Ospite del Multidistretto 108 Italy, Singh sarà impegnato in una serie di incontri istituzionali, visite a progetti di servizio e momenti di confronto con le comunità locali, in un percorso che metterà al centro inclusione, solidarietà e dialogo tra culture.

La visita si è aperta a Milano con un'agenda di alto profilo istituzionale, incontrando il Presidente della Regione Lombardia e il Ministro per le Disabilità per un confronto su inclusione, salute e collaborazione tra istituzioni e volontariato organizzato, confermando il ruolo dei Lions come interlocutore riconosciuto nelle politiche sociali.

La missione si inserisce nel quadro del Tema di Studio Nazionale 2025-2026, dedicato alla longevità e al ruolo delle persone nella società di domani, richiamando l'impegno dell'associazione su inclusione, salute, invecchiamento attivo e coesione tra generazioni. Accanto agli incontri istituzionali, il programma prevede tappe simbolo dell'impegno dei Lions sul territorio: dal Centro Nazionale Cani Guida di Limbiate ai progetti sostenuti dalla Fondazione Internazionale Lions (LCIF), fino alle iniziative contro lo spreco alimentare e a favore delle nuove generazioni. Un percorso che restituirà la dimensione operativa del lionismo italiano e la sua capacità di incidere su bisogni reali.

Tra le tappe più significative, la visita a Bosisio Parini, sede dell'associazione "La Nostra Famiglia", con cui i Lions collaborano da anni in un progetto che rappresenta la base di un service di interesse nazionale dedicato alla dislessia, attraverso il programma "Se Leggo". Un'iniziativa che evidenzia l'impegno dell'associazione nel sostegno alle fragilità educative. La visita del Presidente Internazionale toccherà inoltre Assolombarda e un momento particolarmente significativo è rappresentato dalle tappe di Novara, dedicate al dialogo interculturale e al confronto con la comunità Sikh.

Nel solo 2024 il Multidistretto 108 Italy ha realizzato oltre 199.000 attività di servizio, offrendo più di 700.000 ore di volontariato, raggiungendo quasi 4 milioni di persone e destinando oltre 8,6 milioni di euro a iniziative umanitarie.