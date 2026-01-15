ULTIME NOTIZIE 15 GENNAIO 2026

I Legnanesi campioni di comicità "lombarda", un successo al Manzoni

Milano, 15 gen. (askanews) - Dopo il successo di "Ricordati il Bonsai" con oltre 160.000 spettatori in tutta Italia, I Legnanesi presentano "I Promossi Sposi", una nuova, esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni, insieme alla Teresa, la Mabilia e il Giovanni. Lo spettacolo in scena al Teatro Manzoni di Milano fino al 22 febbraio 2026, sarà poi in tour fino a fine maggio.

Il nuovo spettacolo non è una rivisitazione in chiave moderna de "I promessi sposi", ma un omaggio ad Alessandro Manzoni, o meglio, al suo modo inconfondibile di indagare l'animo umano. "Lisander", come affettuosamente lo chiamavano gli amici lombardi, diventa l'ispiratore di un viaggio teatrale nei sentimenti più autentici, quelli che resistono al tempo e alle convenzioni. Una trama travolgente tra amore, identità e ironia.

La trama

Tutto ha inizio con una notizia incredibile: Giovanni, insolitamente triste e abbattuto, comunica a Teresa e Mabilia qualcosa che sconvolge la quotidianità della famiglia Colombo. Un errore di vecchie scartoffie comunali sembra infatti rivelare che Teresa e Giovanni non sono mai stati sposati davvero! Da qui prende vita un susseguirsi di malintesi, imprevisti e gag irresistibili, in perfetto stile Legnanesi, dove la comicità popolare si intreccia con la dolcezza dei sentimenti veri. Tra risate e colpi di scena, i protagonisti si troveranno a fare i conti con ciò che davvero li unisce: l'amore, quello autentico, che va oltre ogni carta bollata e ogni formalità. Come ricordava proprio Manzoni, "il cuore è un guazzabuglio" e I Legnanesi, con la loro inconfondibile ironia, ce lo raccontano ancora una volta, tra dialetto, musica, scenografie brillanti e momenti di pura poesia popolare.

I protagonisti

Teresa (interpretata da Antonio Provasio): capofamiglia indiscussa, è la tipica donna di cortile, dal carattere forte e dominante. A tratti un po' bisbetica e severa, ha però un cuore grande e generoso, sempre pronta ad aiutare le donne del suo cortile. Alle prese con un marito "avvinazzato e pigro" e una figlia "zitella e sognatrice", Teresa è una donna che, nonostante le difficoltà, riesce sempre e comunque a tenere la famiglia unita e sulla retta via.

Mabilia (interpretata da Enrico Dalceri): figlia zitella di Teresa, incarna il cliché di un certo mondo femminile di provincia, dove l'apparenza è tutto. È una ragazza che sogna di emergere e diventare una soubrette, sempre al di sopra delle sue possibilità, ma incapace di staccarsi da mamma e papà. Mabilia, con la sua vanità e i suoi sogni di gloria, è un personaggio esilarante che strizza l'occhio al pubblico più giovane, rappresentando l'eterna lotta tra aspirazioni e realtà.

Giovanni (interpretato da Italo Giglioli): unico uomo del cortile, è costantemente ignorato e poco considerato sia dalla moglie che dalla figlia. La sua vita si divide tra casa, lavoro e osteria. Di poche parole, Giovanni è un personaggio inconfondibile, con il naso perennemente rosso e una camminata incerta, tipica di chi alza un po' troppo il gomito. Con la sua semplicità e la sua ironia sottile, Giovanni è il simbolo dell'uomo comune, pacato e senza pretese.

