27 GENNAIO 2026

I leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commerciale

Nuova Delhi 27 gen. (askanews) - India e Unione Europea hanno formalizzato un importante accordo commerciale dopo vent'anni di negoziati. I leader europei, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, sono stati ricevuti dal Primo Ministro indiano Narendra Modi nella sala riunioni di Hyderabad House. Il mega accordo offrirà "numerose opportunità" a entrambe le parti:

"India e Unione Europea hanno firmato un enorme accordo commerciale. In tutto il mondo si dice che sia 'l'accordo di tutti gli accordi' - ha commentato il primo ministro indiano in un discorso a Nuova Delhi prima dell'incontro con i leader europei - questo patto offrirà molte opportunità agli 1,4 miliardi di abitanti dell'India e ai milioni di cittadini dell'UE".

L'accordo - ha aggiunto Modi - "copre circa il 25% del prodotto interno lordo mondiale e un terzo del commercio mondiale".

