I leader dell'UE si riuniscono a Bruxelles per un vertice dei 27

Bruxelles, 15 ott. (askanews) - I leader dell'UE sono riuniti a Bruxelles per un vertice cruciale. L'Unione Europea cercherà di raggiungere un accordo sul prossimo bilancio a lungo termine, dando inizio ai negoziati nella capitale belga, sotto pressione per concludere un'intesa prima di diverse elezioni importanti previste per il prossimo anno, anche in Francia.

Sono in gioco migliaia di miliardi di euro per finanziare le principali priorità dell'UE fino al 2034, dall'agricoltura alla difesa, dalla competitività all'immigrazione.

E restano da prendere diverse decisioni importanti. Tra queste, ad esempio, la definizione dei fondi da destinare agli agricoltori e alle regioni europee, l'entità del bilancio per l'Ucraina e la difesa, il ruolo dell'intelligenza artificiale e se questi fondi saranno utilizzati o meno per finanziare i centri per migranti in Africa. Sono tutte questioni che molti capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE desiderano risolvere prima di Natale.