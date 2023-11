I Kew Gardens di Londra inaugurano lo spettacolo di luci natalizie

Londra, 15 nov. (askanews) - I Kew Gardens di Londra inaugurano il tradizionale spettacolo di luci natalizie quest'anno dedicato alla sostenibilità. Il giardino botanico Kew Gardens, nel sud-ovest di Londra, ha presentato l'undicesima edizione di Christmas at Kew, con un tour notturno dei giardini per vedere le 22 installazioni artistiche in mostra fino al 7 gennaio. Lo spettacolo di quest'anno si concentra sulla protezione dell'ambiente, spicca un impressionante alveare gigante ma tutte le strutture sono ispirate al mondo naturale. Daire Basra, responsabile degli eventi di Kew, ha spiegato che lo spettacolo stesso utilizza il 40% in meno di energia rispetto agli anni precedenti.