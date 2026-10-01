I ghiacciai svizzeri hanno perso il 20% del loro volume in 5 anni

Les Diablerets, (Canton Vaud), 1 ott. (askanews) - E' allarme clima in Svizzera, i ghiacciai elvetici hanno perso quasi un quinto del loro volume in appena cinque anni, in quella che gli scienziati descrivono come un'accelerazione senza precedenti della fusione alpina. Nel solo 2026 la massa di ghiaccio si è ridotta del 5,5%, la seconda perdita annuale più elevata mai registrata dopo il record del 2022. E' quanto emerge dal rapporto annuale di Glamos la rete Glacier Monitoring Switzerland.

"Questo è un ghiacciaio che non sta sopravvivendo. Non sta accumulando nuova neve. Non possiamo dire con precisione quando scomparirà, ma se continua come ha fatto nelle ultime settimane, tra dieci anni o forse 15 anni, probabilmente non ci sarà più ghiaccio." spiega Matthias Huss, glaciologo, responsabile del "Monitoraggio dei ghiacciai in Svizzera".

Secondo Glamos, nessun altro periodo di cinque anni dell'ultimo secolo ha registrato ritmi di perdita anche solo comparabili a quelli osservati dal 2022. Alla base del fenomeno c'è stata nel 2026 una combinazione particolarmente sfavorevole di scarse nevicate invernali e temperature estive eccezionalmente elevate.

"Ogni volta che vedo questo spettacolo, è semplicemente incredibile. Non è che siamo sorpresi perché sappiamo quanto velocemente si stanno sciogliendo i ghiacciai, ma fa impressione vedere i colori delle montagne dove non c'è più neve, dove ci sono solo queste rocce e queste zone scure. I Ghiacciai sono una sorta di reliquia del passato. Questo mi rattrista".

La trasformazione è particolarmente evidente nei ghiacciai più piccoli. Tra il 1973 e il 2016 ne sono scomparsi completamente più di mille e un altro centinaio circa è svanito tra il 2016 e il 2023. Nel complesso, la Svizzera ha perso quest'anno circa 2,5 chilometri cubi di ghiaccio, la superficie coperta dai ghiacciai è scesa a circa 714 chilometri quadrati, un terzo in meno rispetto all'inizio del secolo.