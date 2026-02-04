I galleristi di Modenantiquaria: sculture, dipinti e arti decorative

Modena, 4 feb. (askanews) - In vista dell'apertura della 39esima edizione di Modenantiquaria, manifestazione di antiquariato e arte antica molto apprezzata, askanews ha incontrato alcuni dei galleristi che saranno presenti nella città emiliana per farci raccontare il loro progetto espositivo.

"Proporrò una selezione di sculture e dipinti dal XV al XIX secolo - ci ha detto Marco Longari della Longari Arte di Milano - quindi partendo dall'ambito che mi è più caro, cioè la scultura tardomedievale, il primo Rinascimento, per arrivare fino al 1800".

Le proposte negli stand arrivano però anche al Novecento. "È un viaggio attraverso la prima metà del Novecento - ci ha spiegato, a proposito del proprio progetto Clara Santini di Reve Art Bologna - che mette in dialogo due generi apparentemente lontani e diversi e non in comunicazione, ossia la natura morta, o natura silente per dirla in una versione meno macabra, e la figura umana. Innanzitutto abbiamo un inedito di Anselmo Bucci, e poi abbiamo una sorpresa: un rapporto tra pittura e letteratura".

Il campo, come si vede è vario e si allarga sempre di più. "Porterò soprattutto arti decorative del Settecento in ambito veneziano e lombardo - ha concluso Tomaso Piva della Piva & C. di Milano - ci saranno anche i dipinti, accompagnati da oggetti, come mappamondi, sfere armillari, vasi. Cercherò proprio di portare uno stand piuttosto ricco, per dare anche una vastità di scelta al pubblico".

La 39esima edizione di Modeantiquaria, patrocinata da Associazione Antiquari d'Italia e FIMA, si tiene a Modena Fiere dal 7 al 15 febbraio.