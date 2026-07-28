ULTIME NOTIZIE 28 LUGLIO 2026

I funerali di Graham a Washington. Vance: un uomo che amava la gente

Washington 28 lug. (askanews) - I funerali del senatore statunitense Lindsey Graham, stretto alleato di Donald Trump, si sono tenuti al Campidoglio di Washington con una cerimonia durante la quale JD Vance ha reso omaggio a un uomo di principi che "amava le persone". "Trattava tutti allo stesso modo perché era affascinato da ogni persona e amava ogni individuo", ha dichiarato il vicepresidente sotto la cupola del Campidoglio in omaggio al rappresentante della Carolina del Sud, scomparso l'11 luglio per complicazioni cardiache.

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